Koronavirüsünde ürküten rakam açıklandı

Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu, cuma günü ülke genelinde Covid-19 salgını nedeniyle 109 ölüm ve 397 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. Gelen son dakika bilgisine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 360 kişi yaşamını yitirdi...

Komisyon, önceki gün ise 118 ölüm, 889 korona virüsü vakası olduğunu duyurmuştu. Salgında Çin ana karasında 2 bin 345, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 77 bini geçti.

Çin ana karasında 76 bin 288, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 69 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 26 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19 sıçradığı diğer ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 4, Japonya'da 3, Güney Kore'de 2, Tayvan, Filipinler, Fransa ve İtalya'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Japonya 739, Güney Kore 346, Singapur 86, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 23, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 35, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 9, İran 18, İtalya 19, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, İsrail 1."

CEZAEVLERİNDE 500’DEN FAZLA KORONA VİRÜS HASTASI

Çin Adalet Bakanlığı, üç eyaletteki beş cezaevinde kalan 500’den fazla mahkumun korona virüsünden etkilendiğini açıkladı. Açıklamada, vakalardan 271’inin Hubei eyaletinde görüldüğü aktarıldı. Pekin yönetiminin, cezaevindeki salgın durumunu incelemek üzere özel bir ekip görevlendirdiği belirtilirken, ülke genelindeki tüm cezaevlerine kontrol ve önleme çalışmalarını sıkılaştırma çağrısı yapıldı. Çinli uzman Xiang Nijuan, yeni korona virüsünün bulaşıcılık derecesinin düştüğünü savundu.

Xiang, daha önce bir kişinin virüsü 2 ila 3 kişiye bulaştırdığının, şimdi ise bu sayının 1’in altına indiğinin tespit edildiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanlarından oluşan ekibin bugün Wuhan kentine gideceği aktarıldı.

GÜNEY KORE’DE SALGININ BOYUTU BÜYÜYOR

Diğer yandan, Güney Kore’de 142 yeni korona virüsü vakası bildirilirken, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 346’ya çıktığı belirtildi.

Yetkililerin vaka sayısında görülen keskin artışa rağmen, salgının kontrol edilebilir seviyede olduğunu aktardığı yazıldı. İtalya’da da salgın nedeniyle ilk can kaybının meydana geldiği açıklanırken, dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 360’a yükseldi.

22/02/2020 11:44