Pankreas Kanseri Nedir? Pankreas Kanseri Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

Pankreas Kanseri Nedir?

Pankreas kanseri, pankreas dokularında başlar – karnın alt, arka kısmında yatay durumda bulunan bir organdır. Pankreas, kan şekerini yönetmek için sindirim ve hormonlara yardımcı olan enzimleri serbest bırakır.

Tipik olarak yakın organlara hızla yayılabilir. Erken evrelerinde nadiren tespit edilir. Ancak pankreas kistleri veya aile öyküsünde pankreas kanseri olan kişiler için, yapılan taramalar herhangi bir problemi erken tespit etmeye yardımcı olabilir. Belirtileri arasında, kilo kaybı, sarılık, üst karın bölgesinde sırta yansıyan ağrılar ve diyabettir.

Tedavi ameliyat, kemoterapi, radyasyon terapisi veya bunların bir kombinasyonunu içerebilir.

Pankreas Kanserinin Belirtileri

Pankreas kanserinin belirtileri genellikle hastalık ilerleyene kadar ortaya çıkmayabilir.

Üst karın bölgesinde sırta yansıyan ağrılar.

İştah kaybı veya istenmeyen kilo kaybı

Depresyon

Diyabet

Kan pıhtıları

Yorgunluk

Ciltte ve gözlerde sararma (sarılık)

Ne Zaman Doktora Görünmeli?

Açıklanamayan kilo kaybı,geçmeyen yorgunluk hali, karın ağrısı, sarılık veya sizi rahatsız eden herhangi bir belirtiniz varsa vakit kaybetmeden doktorunuza başvurun. Birçok durum bu semptomlara neden olabilir, bu nedenle doktorunuz pankreatik kanserin yanı sıra bu durumları da kontrol edebilir.

Pankreas Kanserinin Nedenleri?

Çoğu durumda pankreas kanserine neyin neden olduğu net değil. Sigara içmek gibi, hastalığı geliştirme riskini artıran bazı faktörler vardır.

Pankreas Organı

Pankreasın yaklaşık 6 inç (15 santimetre) uzunluğunda ve bir armut görüntüsündedir. Yediğiniz yiyeceklerde ki şekerin vücudunuz tarafından işlemesine yardımcı olmak için insülin de dahil olmak üzere bazı hormonlar salgılar. Ve sindirimine yardımcı olmak için sindirim suları üretir.

Pankreas Kanseri Nasıl Oluşur?

Pankreas kanseri, pankreasda bulunan hücrelerin DNA’larında mutasyonlar geliştiğinde ortaya çıkar. Bu mutasyonlar hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesine ve normal hücrelerin ölmesinden sonra yaşamaya devam etmesine neden olur. Bu biriken hücreler bir tümör oluşturabilir. Tedavi edilmeyen pankreas kanseri, yakındaki organlara ve kan damarlarına yayılır.

Çoğu pankreas kanseri, pankreas kanallarını hizalayan hücrelerde başlar. Bu tip kansere pankreas adenokarsinomu veya pankreatik ekzokrin kanseri denir. Nadiren, kanser hormon üreten hücrelerde veya pankreasın nöroendokrin hücrelerinde oluşabilir. Bu tür kanserler adacık hücresi tümörleri, pankreatik endokrin kanseri ve pankreas nöroendokrin tümörleri olarak adlandırılır.

Pankreas Kanseri Risk Faktörleri

Pankreas kanser riskini artırabilecek faktörler:

Pankreasın kronik iltihabı (pankreatit)

Diyabet

BRCA2 gen mutasyonu, Lynch sendromu ve ailesel atipik mol-malignant melanom (FAMMM) sendromu da dahil olmak üzere kanser riskini artırabilen genetik sendromların aile öyküsünde olması

Pankreatik kanserinin aile öyküsünde olması

Sigara içmek

Obezite

65 yaşın üzerinde olmak

Yapılan bir çalışma, uzun süre sigara içmenin, diyabet ve zayıf beslenme kombinasyonunun, pankreas kanseri riskini arttırdığını göstermiştir.

Pankreas Kanseri Komplikasyonları

Pankreas kanseri ilerledikçe, aşağıdaki gibi komplikasyonlara neden olabilir:

Kilo Kaybı

Pankreas kanseri olan kişilerde bir dizi faktör kilo kaybına neden olabilir. Kanserin kendisi kilo kaybına neden olabilir. Kanser tedavilerinden kaynaklanan mide bulantısı, kusma veya karnınıza baskı yapan bir tümör yemek yemeyi zorlaştırabilir. Ya da vücudunuz besinleri işlerken zorluk çekebilir çünkü pankreasınız yeterince sindirim suyu üretmiyor olabilir.

Doktorunuz sindirime yardımcı olmak için pankreatik enzim takviyeleri önerebilir. Mümkün olduğu kadar beslenmenize kalorisi yüksek, sağlıklı besinler eklemeye çalışın.

Sarılık

Karaciğerin safra kanalını tıkayan pankreas kanseri, sarılığa neden olabilir. İşaretler arasında sarı deri ve gözler, koyu renkli idrar ve soluk renkli dışkılar bulunur. Sarılık genellikle karın ağrısı olmadan ortaya çıkar.

Doktorunuz, açık tutmak için safra kanalının içine plastik veya metal bir tüp (stent) yerleştirilmesini tavsiye edebilir. Bu, endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) denen bir prosedürün yardımı ile yapılır. ERCP sırasında bir endoskop boğazınızı, midenizden ve ince bağırsağınızın üst kısmından geçirir. Daha sonra bir boya, endoskop içinden geçirilen küçük içi boş bir tüp (kateter) yoluyla pankreasa ve safra kanallarına enjekte edilir. Son olarak, görüntüler kanallardan alınır.

Ağrı

Büyüyen bir tümör, karnınızdaki sinirlere baskı yapabilir ve şiddetli hale gelebilecek ağrılara neden olabilir. Ağrı kesici ilaçlar daha rahat hissetmenize yardımcı olabilir. Radyasyon tedavisi, tümör büyümesinde geçici olarak size bir miktar rahatlama sağlayabilir.

Şiddetli vakalarda, doktorunuz, karnınızdaki ağrıyı kontrol eden sinirlere (çölyak pleksus bloğu) alkol enjekte etmek için bir prosedür önerebilir. Bu prosedür sinirlerin beyninize ağrı sinyalleri göndermesini durdurur.

Bağırsak Tıkanıklığı

İnce bağırsağın (duodenum) ilk bölümüne giren veya preslenen pankreas kanseri, sindirilmiş gıdaların mideden bağırsaklarınıza akmasını engelleyebilir.

Doktorunuz açık tutmak için ince bağırsağınıza bir tüp (stent) yerleştirilmesini önerebilir. Veya bağırsaklarınızda kanser tarafından engellenmeyen daha düşük bir noktaya takılması için ameliyat gerekebilir.

Pankreas Kanserini Önleme

Sizde pankreas kanseri riskinizi azaltabilirsiniz:

Sigara İçmeyi Bırakın

Sigara içiyorsanız en kısa zamanda bırakmalısınız. Sigara bırakma destek grupları, ilaçlar ve nikotin replasman tedavisi dahil olmak üzere, sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak stratejiler hakkında doktorunuza danışın.

Sağlıklı Bir Şekilde Kilo Vermeyi Deneyin

Sağlıklı bir kiloya sahipseniz, bunu korumaya çalışın. Kilo vermeniz gerekiyorsa, yavaş ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi hedefleyin – haftada 0,5 ile 1 kilogram. Günlük egzersiz yapmaya çalışın, kilo vermenize yardımcı olmak için sebze, meyve ve kepekli tahıllar açısından zengin bir beslenme düzenini takip edin.

Sağlıklı Bir Beslenme Düzeni

Renkli meyveler, sebzeler ve kepekli tahıllarla dolu bir beslenme, kanser riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir.

Ailenizde pankreas kanseri olan biri varsa, genetik danışmanla görüşmeyi düşünün. Aile sağlığı geçmişinizi sizinle birlikte gözden geçirebilir ve pankreas kanseri veya diğer kanser risklerinizi anlamak için genetik bir testten faydalanabilirsiniz.

Kaynak: Pankreas Kanseri Nedir? Pankreas Kanseri Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?