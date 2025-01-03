Pankreas kanserinin uyarı işaretini doktor açıkladı: Yüzde 86'sının vücudunda bu değişim görülüyor

Pankreas kanseri en tehlikeli ve ölümcül kanser türleri arasında yer alır. Genellikle geç belirti veren ve sinsice ilerleyen pankreas kanseri, bazı işaretlerle vücudunuzda erken uyarı işareti olarak kendini gösterebilir.

Pankreas kanseri, erken aşamada fark edildiğinde tedavi şansı da daha yüksektir. "Asteni" hissetmeniz pankreas kanseri için önemli bir işaret olabilir.

"Asteni" terimi, aşırı yorgun, güçsüz ve halsiz hissetmenizi ifade eder. Yine de bunun birçok temel nedeni vardır. Aynı zamanda en belirgin kanser belirtilerinden biridir ve kısa süreli bir rahatsızlığın nedeni olabilir

Pankreas kanserinin birçok belirtisi, tümörün bulunduğu yerde ortaya çıksa da, vücudunuzun çeşitli yerlerinde de görülebilir. Tıbbi Direktör Dr. Chun Tang, asteni "en yaygın" belirti olarak kabul ediyor.

Fiziksel zayıflık veya enerji eksikliği, tüm vücudu ve belirli bölgeleri kapsayan asteni belirtilerinden biridir.

Dr. Tang, pankreas kanseri olan birçok insanın bu durumu yaşadığını ve bu hastaların çoğu zaman çok güçsüz hissederek günlük işlerini yapmakta zorlandıklarını söylüyor.

Asteni de odaklanma ve uyku sorunları ile ilişkilidir. Asteni, bacaklar ve kollar gibi belirli bölgeleri kapsayabilir veya tüm vücudu kapsayabilir.

ASTENİ NEDİR?

Pankreas kanseri hastalarının yüzde 86'sını hedef alan bir araştırma, Clinical and Translational Oncology dergisinde yayınlandı. 185 kişiyi işe alan araştırma ekibi, pankreas kanserinin temel belirti ve semptomlarını incelemeye başladı.

İspanya'da yapılan bir araştırmada, kişisel görüşmeler ve hastaneye kabul sırasında ilgili doktorlar tarafından en belirgin işaretlerin ne olduğu ile ilgili bilgileri toplandı.



Diğer en yaygın semptomlar, astenlerin yanı sıra iştahsızlık (yüzde 85), kilo kaybı (yüzde 85), karın ağrısı (yüzde 79) ve kolüri (yüzde 59) idi.

Bilim adamları, pankreas kanseri hastalarını daha erken bir aşamada tanımlamak için herhangi bir kanser için uyarı işaretlerine ve semptomlarına "gerekli dikkat" göstermenin çok önemli olduğunu keşfettiler.



Asteni, ilk uyarı işaretlerinden biri olabilir, ancak çeşitli hastalıklarda da görülebilir. Sonuç olarak, dikkatli olmak çok önemlidir.



Dr. Tang'a göre en yaygın semptom astenidir. Sonuç olarak, şu anda kanser tedavisi görüyorsanız, asten olarak bilinen yaygın bir yan etkiyi yaşama olasılığı yüksektir.



Yeme ve sindirim sorunları yaşayabilir. Kanserin daha sonraki aşamalarında, zayıflık daha da kötüleşebilir.

PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Pankreas kanserinin en belirgin semptomları;

Gözlerde beyaz noktaların ve cildin sararması

İştah kaybı ya da çabasız bir biçimde kilo verme

Yorgun hissetmek veya enerjisiz hissetmek

Yüksek sıcaklık veya titreme hisi

Hasta hissetmek veya hasta olmak

İshal veya kabızlık

Karnın üst kısmında, sırtta ağrı (yemek yerken veya uzanırken daha kötü ve öne eğildiğinizde daha iyi hissedebilir)

Şişkinlik hissi gibi hazımsızlık belirtileri

Asteni dahil olmak üzere tüm bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, doktoruna başvurmalısınız. Uzmanlar, bu semptomlar pankreas kanseri olduğunu garanti etmese de kontrol edilmenin önemli olduğu konusuna vurgu yapıyor.