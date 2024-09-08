'Panzer' evinde farka gitti

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Almanya, konuk ettiği Macaristan'ı 5-0 yendi.

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08/09/2024

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'Panzer' evinde farka gitti

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Almanya, Merkur Spiel-Arena'da Macaristan'ı konuk etti.

Rakibine göz açtırmayan Almanya, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

"Panzer"e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Füllkrug, 58. dakikada Musiala, 66. dakikada Florian Wirtz, 77. dakikada Pavlovic ve 81. dakikada penaltıdan Kai Havertz attı.

UEFA Uluslar Ligi'ne 3 puanla başlayan Almanya, gruptaki 2. maçında Hollanda ile deplasmanda karşılaşacak. Macaristan ise Bosna Hersek'i ağırlayacak.

08/09/2024 10:17
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TAGS: ’Panzer’ evinde farka gitti
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