PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, 4 ay sahalardan men edildi

Yunanistan Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK'ın teknik direktörü Razvan Lucescu'ya 4 ay sahalarda men cezası verdi.



Yapılan açıklamada, son yapılan disiplin kurulu toplantısında Lucescu'nun disiplin kurallarını çiğnediğine hükmedildiği belirtildi. Lucescu ile teknik ekibinde yer alan 4 kişi de dört ay sahalardan men ve 15'er bin avro para cezasına çarptırıldı.

Yunanistan Kupası'nda 18 Aralık'ta AEK'in sahasında oynan maçta, PAOK'ın 1-0 kaybetmesinin ardından Lucescu ile taraftarlar arasında yaşanan gerginlik, stadyum otoparkındaki güvenlik kameralarına yansımıştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, 3 AEK taraftarının ellerindeki formaları PAOK'lı futbolcu ve teknik ekibi taşıyan otobüse göstermesi sonrası araçtan inen Lucescu ile bazı PAOK'lıların AEK'li taraftarla münakaşaya girdiği görüntüler yer alıyordu. Görüntülerde, Lucescu'nun bir AEK taraftarına fiziksel temasta bulunması dikkat çekiyordu.