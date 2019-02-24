Papa: Çocuk istismarı pagan ayinlerinde insan kurban edilmesi gibi

Roma'da gösterilerin gölgesinde gerçekleşen zirvenin kapanışında açıklama yapan Katoliklerin ruhani lideri, utanç verici suçların kilise içinde yaşanmasının daha da vahim olduğunu söyledi.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, çocuklara yönelik cinsel istismarı geçmişte çocukların pagan ayinlerinde kurban edilmesine benzetti.

Katolik Kilisesi içindeki çocuk tacizleriyle mücadele amacıyla Vatikan'da yapılan 4 günlük olağanüstü zirvenin kapanışında konuşan Papa, çocuklara yönelik cinsel istismar sorunuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu aklıma, geçmişte bazı kültürlerde yaygın olan gaddar bir dini uygulamayı, pagan ayinlerinde insanların - sıklıkla da çocukların - kurban edilmesini getiriyor."

Papa, çocukların cinsel istismarını, "çocukların putperest biçimde iktidar, para, gurur, kibir tanrısına kurban edilmesine" benzetti.

'Kilise içinde yaşanması daha da vahim'

Papa Francesco, çocukların cinsel istismarının küresel çapta bir sorun olduğunu ve milyonlarca çocuğun cinsel tacize uğradığını belirtirken şöyle devam etti:

"Fakat açık olmalıyız; bu yaranın evrensel nitelikte olması vahametini teyit etse de kilise içinde de yaşanmasını daha az canavarca kılmaz. Bu insanlık dışı olgu kilisede yaşanırsa daha da vahim ve rezil bir boyut kazanır, çünkü kilisenin ahlaki otoritesi ve etik güvenilirliğine tamamen ters düşer."

Geçmişte taciz vakalarının üzerini örtme girişimlerinin alışkanlık haline geldiğini kabul eden Papa, "Hiçbir taciz gizlenmemeli ve hafife alınmamalıdır" dedi. Taciz vakalarının gizlenmesinin "kötülüğün yayılmasına katkıda bulunduğunu ve skandalın boyutunu büyüttüğünü" vurguladı.

Papa Francesco ayrıca, çocuklara yönelik cinsel tacizlerin "gücün kötüye kullanılmasından" kaynaklandığını, "din adamlarının nüfuzlarını kötüye kullanması belasından" kurtulunması gerektiğini söyledi.

Papa, çocukları istismar eden din adamlarının "şeytanın aracı" haline geldiğini, kilisenin çocukları "açgözlü kurtlardan koruması gerektiğini" belirtti.

Tacize karşı yol haritası

"Kilisede tek bir taciz vakasının bile yaşanmasının bir canavarlık olduğunu" söyleyen Papa, bu olguyla azami ciddiyetle mücadele edilmesi gerektiğini söyledi ve bunun için bir "rota" açıkladı.

Papa, uluslararası örgütlerin, Vatikan içindeki Çocukların Korunması Komisyonu'nun ve 21-24 Şubat tarihlerinde yapılan "Kilise İçinde Çocukların Korunması" zirvesinin çalışmaları sonucu kilise yasalarının bu yol haritasına odaklanacağını belirtti.

Bu 'yasal güzergah rotasında', "her türlü tedbirin öncelikli amacı çocukların korunmasıdır", "kurumun korunması adına savunma tepkisi gösterme yaklaşımıyla mücadele edilmelidir", "Kilise bu suçları işleyenleri adalete teslim etmek için gerekli olan her şeyi yapmaktan kaçınmayacaktır. Kilise hiçbir vakanın üzerini örtmeye ya da önemini küçümsemeye çalışmayacaktır" gibi ifadeler yer alıyor.

Zirvenin yöneticiliğini yapan eski Vatikan Sözcüsü Federico Lombardi de zirvenin kapanışında gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu toplantının yakın zamanda somut girişimler getireceğini" söyledi.

Lombardi'nin açıklamasına göre Papa Francesco, "çocukların ve savunmasız durumdakilerin korunması" konusunda bir talimat belgesi (motu proprio) yayımlayacak ve bu doğrultuda yeni yasalar hazırlanacak.

Vatikan İnanç Doktrini Kurulu da dünya genelindeki piskoposlara yönelik bir "el kitabı" hazırlayacak.

Ayrıca, sorunlarla karşılaşan bölgelerdeki yerel kilise yönetimlerine yardımcı olmak üzere uzmanlardan oluşan "görev güçleri" oluşturulması üzerinde çalışılacak.