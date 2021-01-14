Papa Francis corona aşısı yaptırdı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ve Papa 16. Benedictus Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ilk dozunu oldu.

İki din adam yaşları dolayısıyla riski grupta yer alırken, Vatikan’da corona virüsüne karşı aşılama dün başlamıştı. Papa Francis, corona virüsü aşısıyla ilgili önceki cumartesi, “Aşıyı reddetmek intihar gibi, ben de aşı olacağım” açıklamasını yapmıştı.

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14/01/2021 15:34