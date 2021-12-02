Dünya çapında 1,2 milyar üyesi bulunan Katolik Kilisesi'nin ruhanî lideri Papa Francis Güney Kıbrıs'a geldi. Papanın uçağı saat 14.50'de Larnaka Havaalanına indi.

Papa Rum Meclis Başkanı Annita Demetriou ve kabine üyelerinin bulunduğu devlet töreniyle karşılandı.

Güney Kıbrıs’taki Agios Maronas, Terra Santa, Agia Maria ve Saint Joseph Katolik okullarına giden 30 çocuk Papa'yı selamladı.

Bir erkek ve bir kız öğrenci Papa Francis'e barışın sembolü olan bir zeytin dalı buketi ve Vatikan'ın renklerini simgeleyen sarı bir ambalaj içinde bir buket beyaz çiçek verdi.

Güney Kıbrıs, Papa’nın iki günlük ziyaretinde 500’ü aşkın polisi görevlendirdi. Polis eskortu ve helikopterle güvenliği sağlanacak Papa’nın Kıbrıs ziyaretini 200’ün üzerinde gazeteci takip edecek.

Rum Meclis Başkanı Annita Demetriou ve Bakanlar Kurulu’yla bir araya gelecek olan Papa, saat 16.00’da Maronit Katedrali’nde olacak.

Ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi karşılama töreniyle karşılanacak Papa, Rum Yönetimi Lideri Nicos Anastasiades’le, yerel yöneticiler, sivil toplum grupları ve diplomatik kişilerle bir araya gelecek.

Papa Francis yarın sabah Lefkoşa’da Ortodoks Başpiskoposluğunda Başpiskopos II. Hrisostomos’a nezaket ziyaretinde bulunacak ve ardından Ortodosk Katedrali’nde St. Sinod’la toplantı yapacak.

Papa Francis saat 10.00'da Lefkoşa'daki GSP Stadyumunda ayine başkanlık edecek. Öğleden sonra Lefkoşa'daki Holy Cross Katolik kilisesinde göçmenlerle birlikte dua edecek.

Bu habere tepkiniz:



02/12/2021 15:50