Papa Francis hapishanede mahkumların ayaklarını yıkayıp öptü!

Hapishane ziyaretinde bulunan Katoliklerin ruhani lideri Papa, ayin kapsamında bazı mahkumların ayaklarını öptü. Papa, 'Hizmet eden ilk kişiler olmalıyız, onları sömürmemeliyiz' açıklamasında bulundu.

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15/04/2022

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Papa Francis hapishanede mahkumların ayaklarını yıkayıp öptü!

Hapishane ziyaretinde bulunan Katoliklerin ruhani lideri Papa, ayin kapsamında bazı mahkumların ayaklarını öptü. Papa, 'Hizmet eden ilk kişiler olmalıyız, onları sömürmemeliyiz' açıklamasında bulundu.

'ONLARI SÖMÜRMEMELİYİZ'

85 yaşındaki Papa, törendeki konuşmasında, "Biz rahipler, başkalarına hizmet eden ilk kişiler olmalıyız, onları sömürmemeliyiz." dedi.

Konuşmasının devamında Papa, "Bu, 'Ben kimseyi yargılamıyorum, herkese hizmet etmeye çalışıyorum' demenin bir yoludur." ifadelerini kullandı.

VATİKAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLİYORDU

Reuters'ın haberine göre; söz konusu tören, son iki yıldır koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle dar kapsamlı şekilde Vatikan'da gerçekleştiriliyordu.

15/04/2022 16:07
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TAGS: Papa, Francis hapishane, mahkum, ayak
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