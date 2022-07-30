Papa Francis: Kanada yerlilerinin çocuklarına kilise okullarında soykırım uygulandı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Kanada'daki yatılı kilise okullarında yerli çocukların zorla asimile edilmesini “soykırım” olarak niteledi.

Kanada’ya yaptığı uzun ziyaretin ardından Roma’ya dönen Papa Francis uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Uçakta kendisi de yerli kökenli olan Kanadalı bir gazetecinin “gezi sırasında neden soykırım kelimesini kullanmadınız? Kilise üyelerinin soykırıma iştirak ettiğini kabul ediyor musunuz?” şeklindeki sorusu üzerine Papa Francis, “Doğru, soykırım kelimesini kullanmadım. Çünkü düşünemedim. Ancak ben bunu soykırım olarak niteliyorum ve işlenen soykırım yüzünden af diliyorum” dedi.

“Çocukların ailelerinden alınıp düşünceleri, gelenekleri, bütün kültürleri ve ırklarının değiştirilmeye çalışılmasını kınadığını” belirten Papa Francis, “Evet teknik olarak bu bir soykırım, ben bu kelimeyi kullanmadım. Çünkü düşünemedim. Ama şimdi soykırım olduğunu açık bir şekilde söylüyorum” dedi.

Kanada ziyaretini "tövbe haccı" olarak tanımlayan Papa, geçen hafta gezisinin ilk durağı olan Edmonton kentinde, yerli halkın liderleri, yatılı kilise okullarından sağ kurtulanlar ve siyasilerle birlikte halka açık bir etkinliğe katılarak, yerli çocuklara yönelik istismarlar ve kötü muamele için özür dilemişti.

Papa Francis, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Yerli halklara karşı bu kadar çok Hristiyan tarafından işlenen kötülük için alçak gönüllülükle af diliyorum" demişti.

-"Kanada'da yatılı kilise okullarında binlerce yerli çocuk öldü"

Konuyu soruşturan Kanada Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1831-1996 döneminde faaliyet gösteren kiliseye bağlı yatılı okullar hakkındaki çalışmasını 2015'te tamamlamış ve 4 bin sayfalık rapor yayımlanmıştı.

Komisyon, yaşananları "kültürel soykırım" olarak tanımlamıştı.

Yaklaşık 150 bine yakın çocuğun ailelerinden koparıldığı kaydedilen söz konusu raporda, en az 4 bin 200 yerli çocuğun bu okullarda istismar ya da ihmal sonucu öldüğü belirtilmişti.

Kanada'da Katolik Kilisesinin kontrolündeki yatılı kilise okullarından bazılarının bahçesinde, resmi kayıtlarda olmayan çok sayıda çocuk mezarı bulunmuştu.

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu raporundan sonra yerli halktan defalarca özür dileyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2017'de Vatikan'a yaptığı resmi ziyarette Papa'dan da özür talep etmişti.

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30/07/2022 14:49