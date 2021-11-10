Papa Francis’i İsviçreli muhafızlar koruyacak

2-4 Aralık tarihleri arasında Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ı ziyaret edecek olan Papa Francis’i, İsviçreli muhafızların koruyacağı ve ziyaretin detaylarının, yarın belli olacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Vatikan’dan yetkililerin yarın ikinci kez Güney Kıbrıs’a gideceğini ve ziyaretin detaylarını netleştireceğini kaydederken, Papa Francis’in teröristlerin hedefindeki isimlerden biri olmasından dolayı 350’den fazla polisin ziyaret sırasında görev yapacağını yazdı.

Haberde, Papa Francis’in ziyareti için alınacak olağanüstü önlemler nedeniyle, Papa’yı uzaktan dahi görebilmek için çok sıkı kontrollerden geçileceği ifade edildi.

Basına dün de yansıdığı üzere, Papa Francis’in hava koşullarının uygun olması halinde GSP Stadı’nda ayin yönetmesi de beklenirken, havanın kötü olması halinde kapalı stadyumda ayin yapılması seçeneği bulunuyor.

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10/11/2021 13:35