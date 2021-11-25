Papa Güney Kıbrıs ziyareti sonrasında yanında mülteci götürecek

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25/11/2021

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Papa Güney Kıbrıs ziyareti sonrasında yanında mülteci götürecek

Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Papa Francis’in ziyareti sonrasında Güney Kıbrıs’tan Vatikan’a dönüşünde yanında mülteci götüreceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un dün konuya ilişkin açıklamasında, Papa Francis’in 2016’da yaptığı gibi bu ziyareti sonrasında da bir grup mülteciyi himayesine alarak Vatikan’a götüreceğini açıkladığını yazdı.

Pelekanos, Papa’nın bu talebine ilişkin hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

25/11/2021 13:07
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