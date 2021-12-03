Papa Güney Kıbrıs'ta temaslarını sürdürüyor

Papa, Kıbrıs'taki ilk resmi ziyaretini, eski Lefkoşa'daki Our Lady of Grace'in Maronit katedralinde yaptı. Kıbrıs'taki Katolik inancının temsilcileri olan Latin Ayini, Maruniler ve Ermeni Katoliklerine hitap eden Papa Francis, insanları dünyada devam eden sorunlara karşı yılmadan inançlarını korumaya çağırdı.

Papa, “Şiddet ve zorluklarla yıpranmış ve sınanmış bir halkın acılarına karşı hassasım” sözlerini kullandı, “Lübnan'ın kalbinden yükselen barış arzusunu taşıyorum" şeklinde konuştu.

Papa, "en iyi özelliği sabrı olan" bir inanç ve bilgelik adamı olarak nitelendirdiği Kıbrıs'ın hamisi Aziz Barnabas'tan da bahsetti.

“Barnabas, farklı kültürleri ve gelenekleri inceleme ve benimseme sabrına sahipti ve yeni gelenlerin elinden tutarak ve onlarla diyalog kurarak dine eşlik etti” diyen Papa Francis, uzlaşı mesajı verdi.

Papa, Barnabas örneğini takip etmek ve son yıllarda Kıbrıs'ta sıcak bir konu olan göçmenlere atıfta bulunarak “dünyanın diğer kıyılarından gelen yeni kardeşler hoş geldiniz demek isterim” sözlerini kullandı.

Papa, Cuma günü öğleden sonra Lefkoşa'daki Holy Cross Katolik kilisesinde göçmenlerle birlikte dua edecek.

Papa ayrıca şunları söyledi:

“İnsanlığa yakışır bir gelecek inşa etmek, ayrılıkları aşmak, duvarları yıkmak, birlik için hayal kurmak için birlikte çalışmalıyız. Birbirimize kucak açmamız, kaynaşmamız, kardeşler gibi birlikte yürümemiz gerekiyor.”

Törenin ardından Papa, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nicos Anastasiadis ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitti.

Anastasiadis Papa'ya, "Sizi Kıbrıs Cumhuriyeti'ne davet etmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum" dedi. Anastasiadis, adanın şu anda kontrolsüz bir göç dalgasının baskısı altında olduğunu söyledi.

Papa Francis, Kıbrıs'ın göçmen krizini yapıcı ve barışçıl bir diyalog yoluyla çözmenin bir yolunu bulması gerektiğini söyledi.

Papa, İtalya’ya 50 mülteci ile birlikte dönecek.

İki tarafı "güç gösterilerinden ziyade, jestlerin gücünü kullanarak umut yaratmaya" çağıran Papa, diyalog yolunda somut adımlar atılmasını istedi.

Papa, Ada'daki deneyimlerin Avrupa'ya "insanlığa yaraşır bir gelecek inşa etme, ayrılıkları aşma, duvarları yıkma, hayal etme ve birlik için çalışma" konusunda hatırlatıcı olması gerektiğini kaydetti.

"Avrupa'da korku duvarları örmeyin" Nikos Anastasiadis ile görüşen Papa, “Avrupa'da milliyetçi korku duvarları" örülmemesi uyarısı yaptı, Avrupa kıtasının uzlaşma ve birliğe ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.

Katolik kilisesinin ruhani lideri Papa Francis’in dün Güney Kıbrıs’a giderek resmi ziyaretine başlaması ve gerçekleştirdiği temaslar bugünkü Rum basınında geniş yer buldu.

Alithia gazetesi, “Güç Gösterileri ve Tehditlere Hayır – Papa Francis Türk İşgalinin Bıraktığı Yarayı Gördü” başlıkları altında verdiği haberinde, Papa Francis’in Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirdiği faaliyetler ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmesine geniş yer verdi.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Başkanlık Sarayı’nda Papa’yı resmi kabulü sırasında yaptığı konuşmada, “Kıbrıs halkının tamamı, Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk, Maronit, Latin ve Ermeniler arasında barışın ve kardeşliğin sağlanması, insan haklarının tesis edilmesi için mücadele etmeye devam edecekleri” mesajını verdiğini belirtti.

Türkiye’nin “uzlaşmaz tutumu ve gerginliği arttırıcı eylemleriyle karşı karşıya oldukları” iddiasında da bulunan Anastasiadis, Rum tarafının kapalı bölge Maraş ve sözde Güney Kıbrıs MEB’i konularında iddialarını yineledi.

Papa ise konuşmasında; “Bu ülkenin en çok sızlayan yarasının işgal olduğunu, zor bir yol olsa da barışa giden tek yolun diyalog olduğunu” öne sürdü.

Diğer gazeteler ise Papa’nın ziyaretinin ilk gününü şu başlıklarla aktardılar:

Haravgi: “Kıbrıs Papa Francis’i Başkanlık Onuruyla Karşıladı”

Politis: “Fakirlerin Papa’sı Azizlerin Adasında”

Filelefheros: “Barışın Yolunu Gösterdi – Papa Francis Sevgi ve Dostluk Mesajı Verdi”

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03/12/2021 13:42