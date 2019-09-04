Papa, Vatikan’da aşırı harcamalardan şikayetçi

Wall Street Journal'da yer alan habere göre Papa Francis Vatikan'daki kardinallere bütçelerini dikkatli kullanmaları uyarısında bulundu.

Vatikan'ın bütçe açığı Papa'yı da rahatsız ediyor. 2018 yılında 70 milyon euro açık veren Vatikan'ın 2018 bütçesi 300 milyon euro idi.

Katoliklerin ruhani merkezi olan Vatikan'ın iki yıldır mali işlerinin başında bir yetkili bulunmuyor. Kardinal George Pell iki yıl önce Avustralya'da cinsel istismardan suçlu bulunmuş ve görevini bırakmıştı.

KATOLİK HASTANESİ’NE CİDDİ YATIRIM YAPILDI

Papa'nın bütçe disiplini üzerine yaptığı toplantılarda, “Sizden mali önlemler almanızı en yakın zamanda bu uygulamaları başlatmanızı istiyorum” dediği öğrenildi. Vatikan'da görev yapan üst düzey isimler son yıllarda gereksiz makam otomobili harcamalarının göze çarptığını ve yapıda gereksiz istihdam yaratıldığından şikayet ediyorlar. Vatikan'ın ayrıca geçen yıl kurulan Katolik Hastanesi için oldukça yüklü harcamalar yaptığı da ifade ediliyor.

Papa Francis’in seçildiği 2013 yılında Aziz Peter meydanındaki yıl başı süslemelerine 550 bin euro harcanması üzerine açılan yolsuzluk soruşturması gündem olmuştu.

Vatikan'ın harcamalarını denetleyen Ekonomi için Konsey kurumunun başındaki Maltalı iş insanı Joseph Zahra bütçe disiplini için radikal adımların atılması gerektiğini söylüyor.

1.8 MİLYAR EUROLUK MAL VARLIĞI

Vatikan 20 Eylül'de mali disiplin sağlamak için neler yapabileceği konusunda olağanüstü bir toplantı düzenleyecek. Vatikan'ın elindeki finansal varlıkların 1.8 milyar euro tutarında olduğu ifade ediliyor.

BÜTÇENİN YÜZDE 45’İ MAAŞ ÖDEMESİNE

Vatikan'ın geçen yıl 300 milyon euro olan bütçesinin yüzde 45'ini personel maaşlarına ödendiği ifade ediliyor. Katolik kilisesinde 3 bin kişi çalışıyor.