Papadakis’ten Komisyon’a Ercan Havalimanı’na Direkt Uçuşla İlgili Soru

EDEK’in Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekili Dimitris Papadakis’in, Avrupa Komisyonu’na Ercan Havalimanı’na direkt uçuşlarla ilgili soru yönelttiği bildirildi.

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19/12/2019
HK

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Papadakis’ten Komisyon’a Ercan Havalimanı’na Direkt Uçuşla İlgili Soru

EDEK’in Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekili Dimitris Papadakis’in, Avrupa Komisyonu’na Ercan Havalimanı’na direkt uçuşlarla ilgili soru yönelttiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Papadakis’in “First Voyages” adlı şirketin Fransa’dan Kıbrıs’a tur düzenlediğini ve uçuşların da Ercan Havalimanı’na direkt uçuş şeklinde olduğunu belirterek, bu “yasadışı kampanyanın” sona erdirilebilmesine yönelik ne yapılabileceği sorusunu yönelttiğini yazdı.

19/12/2019 14:33
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TAGS: Papadakis, Ercan Havalimanı, haber, kıbrıs, Dimitris Papadakis
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