Papa’dan Anastasiadis’e teşekkür mektubu

Papa, mektubunda “tüm Kıbrıslılara barış, kardeşçe işbirliği ve refah” diledi.

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23/12/2021

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Papa’dan Anastasiadis’e teşekkür mektubu

 Papa Francis, Güney Kıbrıs ziyareti sonrasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e bir teşekkür mektubu gönderdi.

Alithia gazetesi, Papa Francis’in, Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyareti sonrasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup göndererek, ziyaretinin sonuçlarından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Papa, Güney Kıbrıs’ta kendisine gösterilen sıcak karşılama ve davranışlardan ötürü teşekkürlerini dile getirirken “tüm Kıbrıslılara barış, kardeşçe işbirliği ve refah” diledi.

23/12/2021 11:11
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TAGS: Papa, Anastasiadis, teşekkür mektubu
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