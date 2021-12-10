Papa’dan evlilik dışı cinsel ilişki açıklaması

Papa Francis evlilik dışı cinsel ilişki ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı.

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10/12/2021

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Papa’dan evlilik dışı cinsel ilişki açıklaması

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, Yunanistan’dan Roma’ya dönüş yolunda dikkat çekici bir açıklama yaptı.

70 yaşındaki Papa, “Zina günahların en büyüğü değil. Bunun sebebi de bedensel bir günah olması. En önemli günahlar kibir ve nefret” dedi.

Papa son dönemde Katolik kilisesi ile ilgili cinsel istismar ve taciz skandallarıyla baş etmeye çalışıyor.

10/12/2021 12:04
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TAGS: Papa Francis, Yunanistan, cinsel ilişki
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