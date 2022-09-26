Papa'dan İtalyanlara çağrı: Daha fazla çocuk yapın

Francis "Tanrı'nın planı" gereğince insan kaçakçılarının kurbanı olan göçmen ve mültecilerin barış ve onurla yaşadığı ve "daha kapsayıcı ve kardeşlikle dolu bir gelecek çağrısında bulundu.

Seçim kampanyasında çocuk ve göçmenlik

Kamuoyu yoklamalarına göre sandık başındaki İtalyan halkının II. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa adı faşizmle anılan bir partiyi iktidara getirmesi bekleniyor.

Aşırı sağ Kardeşler Partisi lideri Giorgia Meloni "Tanrı, aile ve vatan" üçlüsünü öne çıkardığı seçim kampanyasında İtalya'nın demografik gidişini tersine çevirmek için çağrıda bulunarak çiftlerin daha fazla çocuk sahibi olabilmesi için daha büyük mali teşvikler getirmeyi vaat ediyordu.

Seçim kampanyasındaki bir diğer önemli konu olan göçmenler sorununa karşı Meloni ve merkez sağ ittifakı Libya merkezli kaçakçılar tarafından İtalya'ya getirilen göçmenlere karşı daha sert önlemler almayı taahhüt etti.

Merkez sol Demokratik Parti ise yeni gelenlerin çocuklarının vatandaşlığa daha kolay geçebilmesi için bir yol bulunması gerektiğini savundu.

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26/09/2022 09:36