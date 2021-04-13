Papadopulos’un Arşivi Meclise Teslim Edildi

Rum Yönetimi eski başkanlarından merhum Tasos Papadopulos’un arşivinin, dün Rum Meclis Başkanı Adamos Adamu’ya teslim edildiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, arşiv ciltlerini dün “Tasos Papadopulos Araştırma Merkezi” yönetim kurulu başkanı Panos Papadopulos’tan teslim alması sırasında konuşan Adamu, bunun paha biçilemez bir tarihi hazine olduğunu ifade etti.

Bunun gelecek nesillere miras bir eserden ibaret olduğunu ve her halkın kendi tarihini derinlemesine araştırmasını ve hatalarından ders alması gerektiğini ifade eden Adamu, ne yazık ki bu tarz bilimsel araştırmalara gerekli önemin verilmediğini ifade etti.

“Tasos Papadopulos Araştırma Merkezi” Yönetim Kurulu Başkanı Panos Papadopulos ise açıklamasında, bu tarihi baskının gerçek belgelerle kanıtlanmış bağımsız bir bilimsel araştırmaya dayanan zahmetli bir eser olduğunu, öte yandan arşivde 100 binden fazla belge olduğunu sözlerine ekledi.

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13/04/2021 13:33