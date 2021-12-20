Papağanların 'alkol sorunu' öldürüyor

Avustralyalı veterinerler, alkol bakımından zenginleşen mangoları fazla tükettikleri için zehirlenme veya 'uçuş kazalarından' dolayı ölen kırmızı kanatlı papağanların sayısında artış olduğu konusunda uyardı.

Avustralya'nın batısındaki Kimberley bölgesinde aralık ayı mango meyvesi sezonunun sona erdiği anlamına geliyor. Bu sebeple yerler, ağaçlardan düşen mangolarla doluyor. Bu şekerli meyveler güneş altında kalıp çürümeye yüz tuttuklarında içlerindeki alkol miktarı artıyor. Bu 'alkol bolluğu' fermente olmuş mangoları yemeyi çok seven ve bölgeye özgü kırmızı kanatlı papağanlar için ise büyük tehdit.

Veteriner Paul Murphy geçen hafta Broome Hayvan Hastanesi'ne etanol zehirlenmesi semptomları gösteren en az 6 papağanın getirildiğini söyledi. Bunların şanslı grup içinde yer aldığını belirten Murphy çoğu papağının da veterinere getirilemeden öldüğünü aktardı.

UÇAMIYORLAR

Bazı papağanların da 'sarhoşluğun yol açtığı hareketler' nedeniyle öldüğünü çünkü alkolün motor sistemini etkilediğini vurgulayan Murphy, "Sayısı çok olmasa da camlara çarpan, yerde duran, uçamayan, kedi ve diğer avcıların hedefi olan papağanlar olduğuna dair duyumlar alıyoruz" dedi.

Bilim insanlarına göre fermente mangoyla bu sorunu yaşayan tek kuş türü kırmızı kanatlı papağanlar.

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20/12/2021 17:23