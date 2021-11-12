Papa'yı havadan koruyacaklar

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis’in, Güney Kıbrıs’a 2-4 Aralık’ta yapacağı ziyaretin detaylarına dün karar verildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Papa Francis’in ziyareti sırasında ve 3 Aralık’ta GSP Stadyumu'nda vereceği ayinle ile ilgili alınacak tedbirlerin dün gerçekleştirilen bir toplantıyla ele alındığını yazdı.

Papa Francis’in, devlet yetkilileri tarafından karşılanacağını, yüksek risk altında bulunan bir kişi olarak addedilmesi nedeniyle tedbirlerin de bu yönde olacağını yazan gazete polisin, Papa’nın geçeceği tüm yolları ve Baf Kapısı civarında kalacağı bölgedeki yolları kapatacağını belirtti.

Gazete Papa’nın kalacağı bölgenin kapatılacağını, bölge sakinlerinin ise özel izinle bölgeye giriş yapabileceğini yazdı.

Habere göre polis, Papa 16. Benedikt’in 2010 yılında Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiği sırada alınan tedbirlerin benzerini alacak ancak bu kez, bölgenin havadan kontrol edilmesi için helikopterlerin yanı sıra dronlar da kullanacak.

Gazete, GSP Stadyumu’nda yapılacak ayine katılacak kişilerin detaylı bir şekilde aranacağını da belirtti.

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12/11/2021 13:50