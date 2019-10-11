Papaz Kaçak Tütünle Yakalandı

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum polisinin, söz konusu papazı, KKTC’den getirdiği iddia edilen 75 kilo kaçak tütünü bir depoya indirirken yakaladıklarını yazdı.

Habere göre, tütünlerin kendisi veya arkadaş çevresi tarafından KKTC’den getirildiğini itiraf eden papaz 29 bin 400 Euro para cezasına çarptırıldı.

11/10/2019 13:03