Papaz Kaçak Tütünle Yakalandı
Rum polisi, Güney Lefkoşa’da tütün ve nargile ürünleri mağazası bulunan ve aynı zamanda bir köyde papazlık görevi yapan bir kişinin tasarrufunda 75 kilo kaçak tütün ele geçirdi.
11/10/2019
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Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum polisinin, söz konusu papazı, KKTC’den getirdiği iddia edilen 75 kilo kaçak tütünü bir depoya indirirken yakaladıklarını yazdı.
Habere göre, tütünlerin kendisi veya arkadaş çevresi tarafından KKTC’den getirildiğini itiraf eden papaz 29 bin 400 Euro para cezasına çarptırıldı.