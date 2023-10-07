Papua Yeni Gine'de 6,7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi

Papua Yeni Gine'nin kuzeydoğusunda 6,7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Madang kentinin 52 kilometre ve 56 kilometre güneydoğusunda, yaklaşık 6 dakika arayla 6,7 büyüklüğünde 2 farklı deprem meydana geldiğini bildirdi.

Biri 74 kilometre, diğeri 53,5 kilometre derinlikte kaydedilen depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.