Para dolu cüzdan polisin evinden çıktı

Vatandaşın yolda bularak Girne Polis Müdürlüğü’ne ilettiği para dolu cüzdan, U. C isimli çavuşun evinden çıktı.

Girne Polis Müdürlüğü içerisinde ciddi sarsıntıya neden olay, vatandaşın verdiği cüzdanın akıbetini merak etmesi ile ortaya çıktı. Girne Merkez Karakol’da görevli Polis Çavuşu U. C’nin yapılan soruşturmada başka emanet para ve malları da kayıt altına almadan el koyduğuna yönelik yeni emarelere ulaşıldı.

Polis içerisinde son dönemlerde artan disiplin suçlarına bir yenisi daha eklendi.

Polis Genel Müdürlüğü, şikayet üzerine soruşturmayı derinleştirdi. U. C’nin evinde arama yapıldığı ve yeni emarelere ulaşıldığı öğrenildi.

U. C yapılan tahkikatla birlikte açığa alındı. Çavuş rütbesine sahip U. C’nin yaptığı hata, vatandaşların polise olan güvenini de sorgular noktaya ulaştırdı.

Polis, polis çavuşu işe ilgili soruşturmasına devam ederken, açığa alınan U. C’nin de savunması alındı.

18/11/2019 15:23