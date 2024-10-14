Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi heyeti TDT Uluslararası Finansal İzleme Birimleri Forumu'na katıldı

Maliye Bakanlığına bağlı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Gürsel Gürbüz ile Daire çalışanı Düriye Gezer KKTC'yi temsilen Azerbaycan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Uluslararası Finansal İzleme Birimleri Forumu'na katıldı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre forumda suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla Türk Devletleri arasında güçlü bir bağ oluşturulmasının önemi vurgulandı.

İleri düzeydeki teknolojinin bilgi paylaşımına katkısı ele alınan toplantıda, suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin birimlere düşen görevler tanımlandı.