Maliye Bakanlığı Yetkilileri MASAK Çalıştayına Katıldı

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü ve MABEB personelleri, MASAK’ın düzenlediği çalıştaya katıldı

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28/11/2024

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Maliye Bakanlığı Yetkilileri MASAK Çalıştayına Katıldı

Maliye Bakanlığı'na bağlı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Gürsel Gürbüz ve Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB) personelleri, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 25-26 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlediği çalıştaya davetli olarak katıldı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre çalıştayda, suç gelirlerinin aklanmasına ve terörizmin finansmanına yönelik mücadelede yapılanlar ve kurumlar arası bilgi paylaşımına ilişkin çalışmalar ele alındı.

28/11/2024 11:39
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TAGS: maliye, masak
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