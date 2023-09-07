Para, odun kesme makinesi, jeneratör ve telefon hırsızlığı olaylarından toplam 7 tutuklu

Akdeniz, Ozanköy, Lefkoşa ve Gazimağusa’da meydana gelen hırsızlıklarla ilgili 7 kişi tutuklandı. Para, odun kesme makinesi, jeneratör, telefon çalan zanlıların yaşı 22 ile 48 arasında değişiyor.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Akdeniz’de faaliyet gösteren kamp alanındaki ambarın pencere kilidi hasara uğratılarak açıldı ve buradan odun kesme makinesi, jeneratör, klarnet, matkap, saç kesme makinesi, 20 metre uzunluğunda led lamba ve çardakta bulunan ses mikseri, zımpara makinesi, iki hoparlör ve plak çalar çalındı.

05 Haziran - 20 Ağustos tarihleri arasında meydana geldiği düşünülen olayla ilgili E.C.(E-23), M.C.(E-48) ve A.Ö.(E-23) tutuklandı.

Ozanköy’de dün öğleden sonra bir evin penceresini açarak içeri giren şahıs para cüzdanından 400 TL nakit parayı çalmak isterken ev sakini tarafından fark edildi ve kaçtı. Meselede zanlı görülen M.G.(E-45) tutuklandı.

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinden 800 TL nakit para çalındı. 25 Ağustos’ta meydana gelen olayla ilgili iş yeri çalışanları E.U.(E-22) ve S.B.(E-48) tutuklandı. Gazimağusa’da ise bahis evinden, unutulan cep telefonunu çalan M.K.(E-24) de tutuklandı.

-Para karşılığında 51 oynayanlara yasal işlem

Öte yandan dün gece Çayönü’ndeki spor kulübünde beş kişinin para karşılığında “51” isimli kağıt oyunu oynadığı tespit edildi. Kumar oynadıkları sırada suçüstü tespit edilen kişiler ve kulüp işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.