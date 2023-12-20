'Paradokssuz zaman yolculuğunun' formülü bulundu

Birçok filme konu olan zaman yolculuğu fenomeni, fizikçiler tarafından da tartışılmaya devam ediyor.

Queensland Üniversitesi'nden Germain Tobar'ın çalışmasıysa, zaman yolculuğuyla ilgili temel sorulardan biri olan "büyükbaba paradoksuna" farklı bir bakış açısı getiriyor.

Büyükbaba paradoksu, basitçe bir zaman yolcusunun geçmişe giderek büyükbabasını öldürmesi durumunda kendisinin var olamayacağı varsayımına dayanan bir çelişki.

Paradokssuz zaman yolculuğuyla ilgili çalışmalar yürüten Tobar, "Klasik dinamik, eğer bir sistemin belirli bir andaki durumunu bilirseniz, onun geçmişini de öğrenebileceğinizi söylüyor. Einstein'ın görelilik teorisiyse zaman atlamaları ya da zaman yolculuğunun var olabileceğini ve bir olayın hem geçmişte hem de gelecekte gerçekleşebileceğini tahmin ediyor. Teorik olarak dinamiği ters döndürüyor" dedi.

Tobar'ın yaptığı hesaplamalara göre, zaman-mekan paradokslardan kaçınmak için kendini duruma uyarlayabilir.

Örneğin, bir zaman yolcusunun bir salgın hastalığı durdurmak için geçmişe gittiğini düşünün. Eğer başarılı olursa, geri döndüğünde bir salgın hastalık olmaması gerekir. Ancak Tobar'ın çalışması, hastalığın yine de başka bir yolla var olacağını, zaman yolcusu ne yaparsa yapsın hastalığın yok olmayacağını savunuyor.

Araştırmaya danışmanlık yapan fizikçi Fabio Costa, matematiksel hesaplamaların, paradokslara neden olmadan zaman yolculuğu yapmanın teorik olarak mümkün olduğunu gösterdiğini söyledi.

Costa, "İstediğiniz kadar paradoks yaratmaya çalışın, olaylar herhangi bir uyumsuzluktan kaçınmak için kendini daima ayarlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Independent