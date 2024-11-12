Paralar zanlının üzerinde, cüzdan çöp kutusunda bulundu

Ercan Havalimanında meydana gelen "Bularak Sirkat" suçundan tutuklanan 74 yaşındaki Sadi Necdet Kandemirsoy dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, zanlının 11 Kasım 2024 tarihinde, Ercan Havalimanı içerisinde, bir şahsa ait para cüzdanı ile birlikte içerisinde muhafaza edilen toplam 1001 ABD Doları, 100 Euro ve 4.000 TL nakit para ile muhtelif kartları bularak çaldığını söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün izlenen kamera görüntüleri üzerine tespit edilerek, ülkeden çıkış yapmak için beklerken havaalanında tutuklandığını belirtti. Polis, paraların zanlının üzerinde bulunduğunu, cüzdanın ise erkek tuvaletinde çöp kutusunun içerisinde bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 Bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün ispat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi