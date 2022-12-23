Paralimni ve Sotira’daki üç çiftlikte Mavi Dil hastalığı saptandı

Paralimni ve Sotira bölgesindeki 3 küçükbaş hayvan çiftliğinde mavi dil (bluetongue) hastalığı görüldüğü bildirildi.

Fileleftheros edindiği bilgilere dayanarak hastalığın, Mağusa bölgesindeki üç çiftlikte yetiştirilmekte olan toplam 541 küçükbaş hayvandan 12’sinde görüldüğünü, saptanan mavi dil hastalığının endemik serotip 4 olduğunu yazdı.

Gazete devamla yine Mağusa bölgesinde (Paralimni) 24 Kasım 2022’de yaban kuşlarında saptanan kuş gribinin (H5N1) yayılmasının önlenmesi için çeşitli türlerde 846 kanatlının itlaf edildiği bilgisine de yer verdi.

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23/12/2022 12:19