Paralimni’de çöplerin içinde berbat koşullarda yaşayan aileler tahliye edildi

Yabancı ülke vatandaşı 10 ailenin Paralimni’de terk edilmiş bir bina kompleksinde berbat koşullarda yaşamını sürdürdüğü ve bölge sakini komşuların şikayetlerinin ardından Paralimni-Derinya belediyesinin söz konusu binanın tahliye edilmesiyle ilgili emri uyguladığı haber verildi.

Söz konusu kişilerin kaldığı dairelerde kapı ve pencere olmadığı gibi elektrik ve su da bulunmadığını yazan Fileleftheros gazetesi, banyo ve tuvaletlerin de çalışmadığını ifade etti.

Dairelerde kalan kişilerin binaların dış alanına çöp taşıdıklarını ve çöplerin içindeki metal nesneleri tespit etmek için burada çöpleri ayırdıklarını da kaydeden gazete, şikayetlerin ardından bina kompleksinin kullanılmasının yasaklanmasıyla ilgili bir tedbir kararı alındığını belirtti.

Gazete tedbir kararının uygulanmasından önce ailelerin binadan tahliye edildiğini ekledi.