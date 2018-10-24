Yüksekte çalışma denildiğinde aklınıza çok da yüksekler gelmesin. Literatüre göre 1 metre de yüksekte çalışma koşullarını kapsar ve yüksekte çalışmadır. Yüksekte çalışma yapılan her noktada da yüksekte çalışma ekipmanları kullanılma zorunluluğu vardır. İş güvenliği bu şekilde demektedir. Bu ekipmanların başında emniyet kemeri, emniyet kemeri denildiğinde de akla ilk paraşüt tipi emniyet kemeri gelmektedir. Daha sonrasında ise bel tipi emniyet kemeri, karabina, kanca karabina, halat tutucu, şok emici, halat, lanyard, geri sarımlı düşüş tutucu, personel kazazede kurtarma seti, tripod ve kurtarma vinci, ip ve perlon, işe konumlandırma ekipmanları, makara, iniş ve emniyet alma ekipmanları, tırmanış malzemeleri, kurtarma ekipmanları, dağcı kaskı veya dağcı bareti gibi ekipmanlar gelmektedir.

Her ne kadar bu ürünlerde Camp, Petzl gibi ithal markalar bilinse de artık eks emniyet kemeri ve kaya emniyet kemeri üretici firmaları artık Avrupa standartlarını yakalamış ve hatta kalite olarak son derece mükemmel kalitede ürünler üretmeye başlamıştır. Bu markanın ürünlerini dilerseniz internetten (Propazar Profesyonel İş Güvenliği Malzemeleri gibi), dilerseniz de bölge bayilerinden tedarik edebilirsiniz.

Paraşüt tipi emniyet kemerleri inşaatlarda, çatı işlerinde, iskele işlerinde, tırmanış durumlarında, yüksekte asılı kalınarak yapılan işlerde, kamyon – tır üzeri gibi yapılan tüm çalışmalarda kullanıma uygundur. Ancak tabiki de tek başına emniyet kemeri bir işe yaramamaktadır. Yanında çift kollu kanca karabinalı lanyard, geri sarımlı düşüş tutucu gibi bir ihtiyaç da olabilir. Ayrıca bölgede kendinizi sabitleyecek güvenli bir nokta olması gerekir. Dikey hareket ediliyorsa dikey yaşam hattı, yatay hareket ediliyorsa yatay yaşam hattı gerekebilir.