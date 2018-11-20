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Paraşütü açılmayan turist, 90 metreden yere çakıldı

Paraşütü açılmayınca 90 metreden kayalık zemine çakıldı

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20/11/2018
HK

Paraşütü açılmayan turist, 90 metreden yere çakıldı

Portekiz'in Centro bölgesine bağlı Oeste alt bölgesinde bulunan Nazaré Sahilinde kayalıklardan paraşütle atlayan 50 yaşındaki turist, paraşütü açılmayınca 90 metreden kayalık zemine çakıldı.

Paraşüt, turistin zemine çarpmasının ardından açılırken, yaşanan dehşet anları bölgedeki turistler tarafından kaydedildi.

Aynı bölgede, 2013 yılının Temmuz ayında da benzeri bir olay yaşanmış, 29 yaşında bir İsveçli turist hayatını kaybetmişti.

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TAGS: paraşüt, turist, haber, portekiz
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