Parfüm kokusu nasıl kalıcı hale getirilir?

Günlük hayatta kişisel bakımına özen gösteren bireyler özellikle parfüm konusunda biraz daha titiz olurlar. Parfüm sıktığında daha kalıcı ve gün boyu yeni sıkılmış gibi olmasını istiyorsanız uygulayacağınız ufak birkaç yöntem var. İşte, parfüm kokusunu daha kalıcı hale getirmenizi sağlayacak tüyolar...

PARFÜM KOKUSU NASIL KALICI OLUR?

Parfüm sıkmadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli husus terli ve nemli olmamak. Terliyken sıkılan parfüm, parfüm kokusunu baskılar ve olması gerektiği gibi kokmaz.

Parfüm sıkmadan önce iyi bir duş alıp sonra cildinizi bebek yağı ile yağlayın.

Daha sonra cildinize iyice yedirin.

Bebek yağını emen cildinize parfümü uygulayın.

Bu sayede parfüm kokusu çok daha kalıcı olacaktır.

Bir farklı yöntem olarak da bebek pudrası uygulayabilirsiniz. Temiz ve nemsiz cilde bebek pudrası uygulayıp üzerine parfüm sıkın.

Ayrıca parfümü kol bileklerine ve kulak altlarına doğru uygularsanız etrafa daha çok koku yayarsınız.

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04/07/2022 20:56