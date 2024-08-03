Paris 2024: Filenin Sultanları liderlik için sahaya çıkıyor

2024 Paris Olimpiyatları'nda çeyrek finali garantileyen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki son maçında İtalya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, İtalya ile grup liderliği için mücadele edecek.

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03/08/2024

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Paris 2024: Filenin Sultanları liderlik için sahaya çıkıyor

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki son maçını yarın İtalya ile oynayacak.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 10.00'da başlayacak.

Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başardı.

Oyunlarda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, İtalya karşısında grup liderliği için mücadele edecek.

03/08/2024 15:55
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TAGS: 2024 Paris Olimpiyatları, spor, Filenin Sultanlar
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