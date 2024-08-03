Paris 2024: Filenin Sultanları liderlik için sahaya çıkıyor
2024 Paris Olimpiyatları'nda çeyrek finali garantileyen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki son maçında İtalya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, İtalya ile grup liderliği için mücadele edecek.
03/08/2024
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki son maçını yarın İtalya ile oynayacak.
Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 10.00'da başlayacak.
Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başardı.
Oyunlarda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, İtalya karşısında grup liderliği için mücadele edecek.