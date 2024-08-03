Paris 2024: Futbolda yarı final eşleşmeleri belli oldu
2024 Paris Olimpiyatları'nda çeyrek final maçları tamamlandı. Ev sahibi Fransa tur biletini tek golle alırken Fas ve İspanya farklı galibiyetlerle yarı finale yükseldi. Mısır ise yarı finali penaltılarda garantiledi.
03/08/2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Futbol erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Paris, Lyon, Marsilya ve Bordeaux'da oynanan müsabakalarda ABD'yi 4-0 yenen Fas, Japonya'yı 3-0 mağlup eden İspanya, Arjantin'i 1-0'lık skorla geçen Fransa ile normal süresi 1-1 berabere biten maçta uzatma penaltı atışları sonucu Paraguay'a 5-4 üstünlük sağlayan Mısır, adını yarı finale yazdırdı.
Futbolda 5 Ağustos Pazartesi günü oynanacak yarı final eşleşmeleri şöyle:
19.00 Fas-İspanya (Marsilya)
21.00 Fransa-Mısır (Lyon)