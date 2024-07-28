Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda badmintonda milli sporcu Neslihan Yiğit Arın, ilk maçında Japonya'dan Ohori'ye yenildi

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28/07/2024

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda badmintonda milli sporcu Neslihan Yiğit Arın, ilk maçında Japonya'dan Ohori'ye yenildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, grubundaki ilk maçını kaybetti.

La Chapelle Arena'da yapılan badminton müsabakalarında Neslihan Yiğit Arın, J Grubu ilk maçında Japonya'dan Aya Ohori ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibine 21-9 ve 21-7'lik setler sonucunda 2-0 mağlup oldu.

Neslihan Yiğit Arın, gruptaki ikinci maçını 30 Temmuz Salı günü Perulu Ines Lucia Castillo ile yapacak.

 

28/07/2024 21:23
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TAGS: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda badmintonda milli sporcu Neslihan Yiğit Arın, ilk maçında Japonya’dan Ohori’ye yenildi
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