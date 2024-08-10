Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın bronz madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kiloda bronz madalya elde etti.

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10/08/2024

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın bronz madalya kazandı

Grand Palais'taki müsabakalarda son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre'yi yenen Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub'u mağlup etti.

Fransız Althea Laurin'e yarı finalde yenilen ve final şansını kaybeden milli sporcu, bronz madalya maçında İngiliz Rebbeca McGovan ile karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında ilk seti 9-7 kaybeden Nafia Kuş Aydın, ikinci seti 4-2 kazandı ve durumu 1-1 yaptı. Üçüncü seti 6-2 alarak maçı 2-1 kazanan milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kariyerinde ilk olimpiyat madalyasını alan Nafia Kuş Aydın, Paris 2024'te Türkiye'ye 8. madalyasını kazandırdı.

10/08/2024 23:34
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TAGS: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, milli tekvandocu, Nafia Kuş Aydın
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