Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde yüzmede 400 metre serbest stil yarışları yapıldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede 400 metre serbest stil yarışları yapıldı

Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen yarışlarda erkeklerde Alman sporcu Lukas Maertens altın madalya kazanırken, Avustralyalı Elijah Winnington gümüş, Güney Koreli Woomin Kim ise bronz madalya elde etti.

Kadınlarda ise Avustralyalı Ariarne Titmus altın, Kanadalı Summer McIntosh gümüş, ABD'li Katie Ledecky de bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 4x100 serbest stil bayrak yarışında ABD altın, Avustralya gümüş, İtalya bronz madalyaya ulaştı.

Kadınlar 4x100 serbest stil bayrak yarışında ise Avustralya altın, ABD gümüş, Çin bronz madalya kazandı.