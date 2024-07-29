Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarının ikinci gününde Japonya ilk sırada yer aldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci günün sonunda Japonya, 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla ülkeler sıralamasında ilk basamakta yer aldı.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların ikinci gününde Japonya ilk sıraya yükseldi. Eskrimde 1 altın, judoda 2 altın ve 1 bronz, kaykayda 1 altın ve 1 gümüş, yüzmede de 1 gümüş madalya kazanan Japonya, toplamda 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronzla ülkeler sıralamasında en üst basamağa yükseldi.

Oyunların ilk gününü zirvede tamamlayan Avustralya, bugün ikinci sıraya geriledi. Kano slalom kayak, yol bisikleti ve yüzmede madalya kazanan Avustralya, toplamda 4 altın, 2 gümüş elde etti.

Organizasyonun ilk 2 gününde en çok madalyayı ise ABD topladı. 3 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalya kazanan ABD, toplamda 12 madalya sahibi olurken, altın madalya sayısında rakiplerinin gerisinde kalarak üçüncü sırayı aldı.

Ev sahibi Fransa ise 8 madalya kazandı. Fransız sporcular ilk 2 günün sonunda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam Japonya 4 2 1 7 Avustralya 4 2 6 ABD 3 6 3 12 Fransa 3 3 2 8 Güney Kore 3 2 1 6 Çin 3 1 2 6 İtalya 1 2 3 6 Kazakistan 1 2 3 Belçika 1 1 2 Almanya 1 1 Hong Kong 1 1 Özbekistan 1 1 Büyük Britanya 2 2 4 Brezilya 1 2 3 Kanada 1 1 2 Fiji 1 1 Kosova 1 1 Moğolistan 1 1 Polonya 1 1 Tunus 1 1 İsveç 2 2 Mısır 1 1 İspanya 1 1 Macaristan 1 1 Hindistan 1 1 Moldova 1 1 Meksika 1 1 Güney Afrika 1 1