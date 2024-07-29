Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarının ikinci gününde Japonya ilk sırada yer aldı
Oyunlarda ikinci günün sonunda 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Japonya ilk sırada yer aldı.
29/07/2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci günün sonunda Japonya, 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla ülkeler sıralamasında ilk basamakta yer aldı.
Paris'te gerçekleştirilen oyunların ikinci gününde Japonya ilk sıraya yükseldi. Eskrimde 1 altın, judoda 2 altın ve 1 bronz, kaykayda 1 altın ve 1 gümüş, yüzmede de 1 gümüş madalya kazanan Japonya, toplamda 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronzla ülkeler sıralamasında en üst basamağa yükseldi.
Oyunların ilk gününü zirvede tamamlayan Avustralya, bugün ikinci sıraya geriledi. Kano slalom kayak, yol bisikleti ve yüzmede madalya kazanan Avustralya, toplamda 4 altın, 2 gümüş elde etti.
Organizasyonun ilk 2 gününde en çok madalyayı ise ABD topladı. 3 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalya kazanan ABD, toplamda 12 madalya sahibi olurken, altın madalya sayısında rakiplerinin gerisinde kalarak üçüncü sırayı aldı.
Ev sahibi Fransa ise 8 madalya kazandı. Fransız sporcular ilk 2 günün sonunda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:
|
Ülke
|
Altın
|
Gümüş
|
Bronz
|
Toplam
|
Japonya
|
4
|
2
|
1
|
7
|
Avustralya
|
4
|
2
|
|
6
|
ABD
|
3
|
6
|
3
|
12
|
Fransa
|
3
|
3
|
2
|
8
|
Güney Kore
|
3
|
2
|
1
|
6
|
Çin
|
3
|
1
|
2
|
6
|
İtalya
|
1
|
2
|
3
|
6
|
Kazakistan
|
1
|
|
2
|
3
|
Belçika
|
1
|
|
1
|
2
|
Almanya
|
1
|
|
|
1
|
Hong Kong
|
1
|
|
|
1
|
Özbekistan
|
1
|
|
|
1
|
Büyük Britanya
|
|
2
|
2
|
4
|
Brezilya
|
|
1
|
2
|
3
|
Kanada
|
|
1
|
1
|
2
|
Fiji
|
|
1
|
|
1
|
Kosova
|
|
1
|
|
1
|
Moğolistan
|
|
1
|
|
1
|
Polonya
|
|
1
|
|
1
|
Tunus
|
|
1
|
|
1
|
İsveç
|
|
|
2
|
2
|
Mısır
|
|
|
1
|
1
|
İspanya
|
|
|
1
|
1
|
Macaristan
|
|
|
1
|
1
|
Hindistan
|
|
|
1
|
1
|
Moldova
|
|
|
1
|
1
|
Meksika
|
|
|
1
|
1
|
Güney Afrika
|
|
|
1
|
1