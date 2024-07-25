Paris 2024 Olimpiyatları'nda futbolda ilk gün karşılaşmaları tamamlandı

Resmi açılışı 26 Temmuz Cuma günü yapılacak olimpiyat oyunlarının futbol branşında ilk müsabakalar tamamlandı.

İlk gün alınan sonuçlar şöyle:

Özbekistan-İspanya: 1-2

Gine-Yeni Zelanda: 1-2

Irak-Ukrayna: 2-1

Japonya-Paraguay: 5-0

Fransa-ABD: 3-0

Mali-İsrail: 1-1

Mısır-Dominik Cumhuriyeti: 0-0

Arjantin-Fas: 1-2

Arjantin-Fas maçında olaylar çıktı

Saint-Etienne kentindeki Geoffroy Guichard Stadı'nda oynanan Arjantin-Fas maçında olaylar çıktı.

Fas, 45+2 ve 49. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Arjantin, 68. dakikada durumu 2-1'e getirdi. Maçın uzatmalarında Arjantin durumu 2-2 yaptı. Golün ardından maçın bitmesine kısa bir süre kala taraftarların sahaya inmesi üzerine hakem ve futbolcular soyunma odasına girdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi sitesi maçın 2-2 sona erdiğini duyururken, bir saat sonra VAR incelemesi yapan maçın İsveçli hakemi Glenn Nyberg, Arjantin'in attığı golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Boş tribünler karşısında yeniden başlayan maç, 3 dakika daha oynandıktan sonra sona erdi.

Fas olaylı maçı 2-1 kazandı.