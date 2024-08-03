Paris 2024'te Djokovic - Alcaraz finali

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Sırp tenisçi Novak Djokovic ile İspanyol raket Carlos Alcaraz finalde karşılaşacak.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier ve Suzanne Lenglen kortlarında düzenlenen organizasyonda tek erkekler ve çift kadınlar yarı finalleri oynandı.

Tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz, Kanadalı Felix Auger-Aliassime'i 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek finale yükseldi.

Bir diğer yarı final eşleşmesinde ise Sırp Novak Djokovic, İtalyan Lorenzo Musetti'yi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek finale yükselen ikinci isim oldu.

Çift kadınlarda da finale yükselenler belli oldu

Çift kadınlarda İtalyan Sara Errani-Jasmine Paolini yarı finalde Çek Karolina Muchova-Linda Noskova'yı 2-0 yenerek finale çıkan ilk çift oldu.

Diğer yarı final eşleşmesinde de bireysel sporcular Mirra Andreeva-Diana Shnaider, İspanyol Cristina Bucsa-Sara Sorribes Tormo'yu 2-0 yenerek finale adlarını yazdırdı.

Final maçları 4 Ağustos Pazar günü oynanacak.