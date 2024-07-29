Paris 2024'te ilk madalya Klasik Yay Erkek Milli Takımı'ndan

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Çin'i 6-2 yendi ve Paris 2024'ü üçüncü bitirerek bronz madalya kazandı. Türkiye, Paris'teki olimpiyatlarda ilk madalyasını üçüncü günde kazandı.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Paris 2024'te Çin ile üçüncülük maçına çıktı.

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım,Li Zhongyuan, Wang Yan ve Kao Wenchao'nun temsil ettiği Çin ile karşılaştı.

İlk seti 55-54 kazanan milliler, ikinci seti 57-56 kaybetti. Çin'e üçüncü sette 55-54, dördüncü sette ise 56-54 üstünlük sağlayan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, durumu 6-2'ye getirdi ve bronz madalyanın sahibi oldu ve Türkiye'ye Paris 2024'te ilk madalyasını getirdi. Ayrıca Türkiye, Olimpiyat tarihinde klasik yayda ilk madalyasını kazandı.