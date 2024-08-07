Paris 2024'te milli güreşçiden talihsiz mağlubiyet: 5-0 öndeyken tuşla yenildi

Milli güreşçi Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Alman Annika Wendle'a karşı 5-0 öndeyken tuşla mağlup oldu.

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07/08/2024

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Paris 2024'te milli güreşçiden talihsiz mağlubiyet: 5-0 öndeyken tuşla yenildi

Milli güreşçi Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Alman Annika Wendle'a karşı 5-0 öndeyken tuşla mağlup oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Zeynep Yetgil, çeyrek final maçını kaybetti.

Champ de Mars Arena'daki müsabakalarda kadınlar 53 kilo son 16 turunda Hindistanlı Antim Panghal'ı mağlup eden milli sporcu, çeyrek finalde Alman Annika Wendle ile karşı karşıya geldi.

Zeynep Yetgil, müsabakada 5-0 öndeyken rakibine tuşla mağlup oldu.

Milli sporcu, Alman güreşçinin finale kalması halinde bronz madalya için repesajda mücadele verecek.

07/08/2024 15:29
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TAGS: Paris 2024
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