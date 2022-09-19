Paris araç trafiğine kapatıldı

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19/09/2022

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Paris araç trafiğine kapatıldı

Fransa'nın başkenti Paris, 8.'cisi düzenlenen "Paris Nefes Alıyor" etkinliği kapsamında gün içerisinde araç trafiğine kapalı tutuldu.

Paris Belediyesinin internet sitesindeki bilgilere göre, bu yıl 8.'cisi düzenlenen "Paris Nefes Alıyor" etkinliği kapsamında yerel saatle 11.00-18.00 arasında kent motorlu araç trafiğine kapatıldı.

Scooter kullananlar, patenli ve kaykaylı gençler, koşu ve yürüyüş yapanlar, araçsız caddelerin keyfini çıkarttı.

Paris'te yasağa uymayan sürücülere 135 euro ceza verileceği açıklanmıştı.

Toplu taşıma araçları, taksi ve acil yardım araçlarının sürücüleri bu etkinlikten muaf tutuldu, ancak trafikte izin verilen hız limitleri düşürüldü. ​​​​​​​

19/09/2022 10:58
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TAGS: Paris, fransa, araç trafiği
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