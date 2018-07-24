Paris Hilton sosyal medyadan KKTC'ye seslendi

Hilton Oteller Zincirinin ve babası Richard Hilton'ın emlak krallığının varisi olan Paris Hilton dünyaca üne kavuştuktan sonra, modellik ve oyunculuk yapmaya başlamıştı.

Paris Hilton KKTC'ye geleceğini ise yine kendi tarzina uygun bir video cekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Dünya genelindeki milyonlarca takipçisine "North Cyprus" diyerek seslendi...

KKTC'Yİ DÜNYAYA DUYURUYOR...

Paris Hilton'un Adaya gelişi turizm açısından büyük heyecan yarattı.Kuzey Kıbrıs'a gelişinin siyasi ambargolar tarafından engellenme risklerine rağmen Limak Hotellerin girişimi ve Turizm Koordinatörü Kaan Kavaloglu'nun süreci yönetmesi sonucu Hilton'nun 4 Ağustos'ta gelmesi bekleniyor. KKTC'nin ambargolar altında ezilmesi ve turizmden hak ettiği Dünya geneli payı alamamasından kaynaklı yaşananlara rağmen, Limak Hotellerinin bu başarısı tüm KKTC turizmine hizmet ediyor.

Parfümü Platinum Rush için yaptığı Avrupa turunun bir parçası olarak Paris Hilton 4 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs'ta olacak... Paris, İspanya ve Romanya'dan sonra Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret edeceğini İnstagram hesabından ise işte bu videoyla duyurdu...