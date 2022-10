Paris Hilton, Tom Cruise'un deepfake'ine serenat yaptırdı

Reality show yıldızının 7,2 milyon TikTok takipçisiyle paylaştığı videoda, kendisiyle özdeşleşen bebek pembe rengindeki kadife eşofmanıyla mutfakta olduğu görüldü.

Hilton'un yanındaysa pamuklu bir sabahlık giyen genç Cruise duruyordu.

Hilton "Tom, o şarkıyı bana tekrar söyleyebilir misin?" diye sordu. Gelişmiş filtre teknolojisini kullanarak aktörü taklit eden adam şöyle cevap verdi:

Hangisi?

Hilton "Hangisi olduğunu biliyorsun" dedikten sonra sahte Cruise şarkının nakaratını söylemeye başladı.

@parishilton Nothing like being serenaded with my favorite @Britney Spears and @Elton John song

Hilton daha sonra pembe güneş gözlüklerini takarken köpeğini de müziğin tadını çıkarması için kadraja soktu.Sahte Cruise durduktan sonra Hilton şöyle dedi: "İyi ama harika değil, oyunculuğa yoğunlaşmalısın."

Video 6 milyon kez izlendi ve Hilton'un hayranlarından yorum yağdı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre bir kullanıcı, "Ne izlediğimi anlamadım ama çok eğlendim" diye yazdı.

Bir diğeri ise, "Kafam çok karıştı ama zevk alıyorum" dedi. Birçok kullanıcı sahte Cruise'un gerçek aktöre ne kadar benzediğine inanamadı.

Bir takipçi "Tom Cruise'un benzeri beynimi o kadar ağrıttı ki! Nasıl? Yani ona nasıl bu kadar benzeyebiliyor? Ona daha fazla benzeyemezdi!?" diye yazdı.

Başka biriyse şu yorumu yaptı: Bu şimdiye kadar gördüğüm en ikonik şey olmalı.

Bu, Hilton'un Cruise'un deepfake'inin hizmetlerini ilk kullanışı değil.

23/10/2022 15:31