Paris Hilton’a miras şoku

91 yaşında hayatını kaybeden Hilton oteller zincirinin sahibi Barron Hilton, 2.5 milyar dolarlık servetinin neredeyse tamamını babası Conrad Hilton’un adını taşıyan hayır kurumuna bağışladı. Aile üyeleri mirasın yalnızca yüzde 3’ünde hak sahibi olacak.

Dünya’nın dört bir yanında hizmet veren lüks otel zinciri Hilton’un sahibi ABD’li iş insanı Barron Hilton, 91 yaşında ABD’nin Los Angeles kentindeki evinde hayatını kaybetti. Hilton’un ölümünün ardından 2.5 milyar dolar (14.3 milyar TL) değerindeki kişisel servetinin yüzde 97’sini, babası Conrad Hilton’un kendi ismiyle kurduğu kâr amacı gütmeyen hayır kurumuna bağışladığı ortaya çıktı.

BARRON 8 ÇOCUK 15 TORUN SAHİBİYDİ

Conrad N. Hilton Derneği, katolik rahibelere, evsizlere, afetzedelere ve HIV virüsünden etkilenen çocuklara yardımlarıyla biliniyor. 8 çocuğu ve 15 torunu bulunan ünlü iş insanının servetinin neredeyse tamamını hayır kurumuna bağışlaması, akıllara Amerikan yüksek sosyeletisinin ünlü isimlerinden biri olan torunu Paris Hilton’a miras bırakıp bırakmadığı sorusunu getirdi.

PARİS HİLTON YÜKLÜ MİRAS BEKLİYORDU

Paris ve Nicky Hilton kardeşler, dedelerinin servetinden oldukça yüklü bir miras bekliyordu. Hilton Otel ‘imparatorluğunun’ kurucusu Conrad Hilton’un 1944’te kurduğu derneğin, rekor bağışla birlikte toplam servetini 2.9 milyar dolardan 6.3 milyar dolara çıkardığı düşünülüyor. Hilton Otelleri’nin 30 yıl boyunca genel müdürlüğünü yapan Barron Hilton, 1951’de otel zincirinin başına geçmeden önce uçak kiralama şirketi yönetmiş ve portakal suyu üretimi yapmıştı.

Paris Hilton’un önceki yıllarda çıkan seks kaseti ve içkili otomobil kullandığı için aldığı 23 günlük hapis cezasının kendisini çok üzdüğü söyleyen Barron Hilton, torununu mirasından çıkaracağını belirtmişti.

24/09/2019 11:39