Paris Hilton'dan İsrail'e “soykırımı durdurun” çağrısı

Amerikalı ünlü model Paris Hilton, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

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17/05/2021

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Paris Hilton'dan İsrail'e “soykırımı durdurun” çağrısı

Amerikalı ünlü model Paris Hilton, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

Ünlü model Twitter hesabında, "Dayanamıyorum, sadece 10 yaşındayım" diyen Nadine Abdel-Taif'in videosunu paylaşarak, "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında" ifadelerini kullandı.

Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için barış duaları ettiğini söyleyen Hilton, "İsrail, bölge 'tamamen sessiz' olana kadar Gazze saldırılarını durdurmayacağına ant içti" haberini de paylaşarak, "Bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım!" yorumunda bulundu.

Hilton, hashtag (etiket) paylaşımında ise "soykırımı durdurun" çağrısında bulundu.

17/05/2021 08:53
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TAGS: Paris Hilton, İsrail, gazze
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