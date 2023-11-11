Paris Hilton'un bebeğine yapılan acımasız yorumlara kardeşinden yanıt

Paris Hilton, taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelen oğlunun fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasıyla yorumlar da gecikmedi. Phoenix'in kafasının büyük görünmesi bazı sosyal medya kullanıcılarının olumsuz yorumlarına neden oldu. Paris Hilton'un kardeşi Nicky Hilton Rothschild'dan yanıt geldi.

Paris Hilton, taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelen oğlunun fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasıyla yorumlar da gecikmedi. Phoenix'in kafasının büyük görünmesi bazı sosyal medya kullanıcılarının olumsuz yorumlarına neden oldu. Paris Hilton'un kardeşi Nicky Hilton Rothschild'dan yanıt geldi.

Paris Hilton ile Carter Reum, 12 Kasım 2021'de evlendi. Sosyetik güzel, 2023'ün başlarında sürpriz bir paylaşım yaparak, ilk çocuklarının taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldiğini açıkladı.

"DOKTORA GÖTÜRMEK ZORUNDASIN"

Hilton, geçtiğimiz ay ise adının Phoenix olduğunu açıkladığı minik oğluyla paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelmişti. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin gönderisine yorum yağdırmıştı.

- Kafası neden bu kadar büyük? Bu normal değil. - Bebeğini bir doktora götürmek zorundasın! - Belli ki kafatasında bir sorun var. - Phoneix için edinşeliyim, umarım Paris onu kontrole götürüyordur.

"BEBEĞİM MÜKEMMEL BİR ŞEKİLDE SAĞLIKLI"

Phoenix'in kafasının normalden büyük olduğunu savunan bazı sosyal medya kullanıcıları, minik bebeğin hidrosefali adlı bir hastalığı olabileceğini ileri sürüyordu.

Paris Hilton ise sosyal medya hesabından bu söylentilere yanıt vermişti.

Bu dünyada bazı hasta insanlar var. Benim meleğim mükemmel bir şekilde sağlıklı. Ve evet onu doktora götürüyorum. Sadece biraz büyük bir beyni var.

"BU DELİLİK!"

Paris Hilton'ın 40 yaşındaki kardeşi Nicky Hilton Rothschild da yeğeni Phoenix hakkında yapılan olumsuz yorumlara tepki gösterdi.

Page Six'e konuşan Rothschild, "Bence bir bebeği aşağılıyorsanız ciddi sorunlarınız var demektir ve kendinize dönüp bakmanız gerekir. Bu delilik!" ifadelerini kullandı.

HİDROSEFALİ NEDİR?

Bazı sosyal medya kullanıcılarının Phoenix'de olabileceğini ileri sürdüğü hidrosefali, genellikle bebeklerde ve 60 yaşından büyük insanlarda görülür. Her 500 çocuktan birinde görülen bu duruma kafa travmaları, erken doğuma bağlı beyin kanamaları, beyin tümörleri neden olabilir.

Hastalık 2 ay ve üstü bebeklerde kafanın normal büyümesiyle kendini gösterir. Kafanın büyümesinin nedeni ise beyinde su toplanmasıdır. Tedavi sırasında kafa içindeki basıncın normale indirilmesine çalışılır.